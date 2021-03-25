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"ربع الله" تستعرض بسلاح ثقيل ببغداد وتوجه "رسائل تهديد"

Category: سیاسة

Date: 2021-03-25T07:40:05+0000
"ربع الله" تستعرض بسلاح ثقيل ببغداد وتوجه "رسائل تهديد"

شفق نيوز/ نظم عناصر من حركة "ربع الله"، الخميس، استعراضاً مسلحاً في عدد من مناطق العاصمة بغداد.

وذكرت الحركة في بيان، أن "هذا الاستعراض رسالة تهديد للأمريكي وعملائه".

وقالت إنها تؤيد مطالبات برلمانية لخفض سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي "نصرةً للفقراء والمحرومين"، محذرة من "تأخير وتعطيل إقرار الموازنة من اجل الحصول على مكتسباتهم الخاصة، وخصت حصة الإقليم بهذه الإشارة.

وذكر البيان "على جميع الاطراف السياسية داخل الحكومة ان تعي أننا لن نسكت طويلاً فيما اذا لم تتحقق مطالب الشعب وبالخصوص أبناء المحافظات الجنوبية في فقرات هذه الموازنة "وقد أعذر من أنذر".

https://twitter.com/NewsShafaaq/status/1374982371968225280

وجماعة "ربع الله" مجموعة كانت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتبين من خطاباتها بأنها تعمل لصالح الفصائل المسلحة العراقية التي تتلقى الدعم والتمويل من إيران ويطلق عليها محليا باسم "الفصائل الولائية".

وسبق لجماعة "ربع الله" وأن اقتحمت مكاتب مؤسسات إعلامية وحزبية وغيرها وأضرمت فيها النيران في بغداد على مرأى من قوات الأمن التي لم تحرك ساكنا أو تعتقل أحدهم حتى الآن.

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