أربعة نواب عراقيين ينضمون لقائمة المصابين بكورونا

شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني، يوم الاثنين، أن عدد النواب الذين أصيبوا مؤخراً بفيروس كورونا أربعة نواب، بالإضافة إلى رئيس اللجنة المالية النيابية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النواب الذين أصيبوا حديثاً بفيروس كورونا، هم: رزاق محيبس عن كتلة بدر، وجاسم الجبارة عن كتلة تحالف القوى، وهوشيار قرداغ عن كتلة بابليون، وشيروان دوبرداني عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر نيابي، بإصابة رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفحص المختبري أكدت إصابة الجبوري بكورونا"، مشيراً إلى أن وضعه الصحي غير مستقر جراء إصابته "الشديدة" بالفيروس.

ويوم أمس الأول السبت، أعلنت عضو مجلس النواب هدى سجاد، يوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا.