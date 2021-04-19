أربعة ملفات تتصدر مباحثات هاتفية بين الرئيس العراقي وأمين عام الامم المتحدة

شفق نيوز/ أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تناول الأوضاع في العراق والمنطقة.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، فأنه "تم بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون، والتأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار، وضرورة تنسيق الجهود والعمل من أجل إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي، حيث تمّت الإشارة إلى أن استقرار العراق وسيادته تُعد مرتكزاً وملتقى لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها".

كما جرى بحث الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، حيث أكّد صالح بحسب البيان، "ضرورةَ العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وضمان المشاركة الواسعة فيها والتعبير عن الإرادة الحرة للناخبين، وبما يضمن السيادةَ واحترام القرار المستقل للعراقيين".

من جانبه، رحب الأمين العام أنطونيو غوتيرش، بالتطورات الإيجابية التي يشهدها البلد، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لجهود السلطات العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادته، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات التي تواجه البلد في مكافحة الإرهاب، والتقليل من آثار جائحة كورونا.