سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربعة ملفات تتصدر مباحثات هاتفية بين الرئيس العراقي وأمين عام الامم المتحدة

Category: سیاسة

Date: 2021-04-19T19:42:30+0000
أربعة ملفات تتصدر مباحثات هاتفية بين الرئيس العراقي وأمين عام الامم المتحدة

شفق نيوز/ أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تناول الأوضاع في العراق والمنطقة.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، فأنه "تم بحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، وضرورة ترسيخ الاستقرار وتعزيز جهود سيادة القانون، والتأكيد على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وتجاوز الأزمات عبر الحوار، وضرورة تنسيق الجهود والعمل من أجل إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي، حيث تمّت الإشارة إلى أن استقرار العراق وسيادته تُعد مرتكزاً وملتقى لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها".

كما جرى بحث الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، حيث أكّد صالح بحسب البيان، "ضرورةَ العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وضمان المشاركة الواسعة فيها والتعبير عن الإرادة الحرة للناخبين، وبما يضمن السيادةَ واحترام القرار المستقل للعراقيين".

من جانبه، رحب الأمين العام أنطونيو غوتيرش، بالتطورات الإيجابية التي يشهدها البلد، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لجهود السلطات العراقية في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادته، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات التي تواجه البلد في مكافحة الإرهاب، والتقليل من آثار جائحة كورونا.

related

برهم صالح: العراق يحتاج إلى "عقد سياسي جديد" لا يسمح بـ"الكبوات" الحالية

Date: 2020-10-28 13:52:44
برهم صالح: العراق يحتاج إلى "عقد سياسي جديد" لا يسمح بـ"الكبوات" الحالية

برهم صالح ينفي تصريحا منسوبا له بشأن التطبيع مع اسرائيل

Date: 2021-03-09 15:45:39
برهم صالح ينفي تصريحا منسوبا له بشأن التطبيع مع اسرائيل

الرئيس العراقي والعاهل السعودي يبحثان زيارة الكاظمي "الناجحة" ودعم إرساء أمن المنطقة

Date: 2021-04-16 19:42:41
الرئيس العراقي والعاهل السعودي يبحثان زيارة الكاظمي "الناجحة" ودعم إرساء أمن المنطقة

صالح ورؤساء جامعات يناقشون قانونا اقره البرلمان وأثار جدلاً

Date: 2020-11-02 13:21:06
صالح ورؤساء جامعات يناقشون قانونا اقره البرلمان وأثار جدلاً

الكاظمي يهنئ بنوروز وصالح يحث على حل "عادل وقانوني" لمشاكل بغداد وأربيل

Date: 2021-03-20 16:31:26
الكاظمي يهنئ بنوروز وصالح يحث على حل "عادل وقانوني" لمشاكل بغداد وأربيل

برهم صالح يؤكد على اربعة أمور تسبق إجراء الاقتراع: الفساد الانتخابي آفة خطيرة

Date: 2020-11-05 13:34:43
برهم صالح يؤكد على اربعة أمور تسبق إجراء الاقتراع: الفساد الانتخابي آفة خطيرة

الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة قطر: الحل السياسي ضروري لأزمات المنطقة

Date: 2021-03-24 10:23:39
الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة قطر: الحل السياسي ضروري لأزمات المنطقة

رئيس الجمهورية في يوم النصر: الحفاظ على الانتصارات عبر تعزيز سلطة الدولة وسيادتها

Date: 2020-12-10 09:10:24
رئيس الجمهورية في يوم النصر: الحفاظ على الانتصارات عبر تعزيز سلطة الدولة وسيادتها