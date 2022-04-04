ربطه بنقل أسر داعش للموصل.. الدوبرداني: استهداف الجيش العراقي بتفجير انتحاري بداية لعودة الإرهاب

شفق نيوز/ ربط النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان الدوبرداني، يوم الاثنين، بين نقل أسر تنظيم داعش من مخيم الهول السوري إلى نينوى، وبين التفجير الانتحاري الذي استهدف الجيش العراقي في المحافظة.

وقال الدوبرداني، وهو نائب عن محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "مخاوفنا كانت في محلها عندما وقفنا ضد عودة عوائل الدواعش من مخيم الهول السوري الى مخيمات جنوب الموصل وثم عودتهم الى بعض احياء المدينة".

واضاف "اليوم نرى هجوماً انتحارياً على الجيش العراقي جنوب الموصل، وما هذا الهجوم الا بداية لعودة الارهاب ضد محافظتنا من جديد".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "8 جنود من الجيش العراقي بينهم ضابطان برتبة مقدم وآخر برتبة ملازم اول، أصيبوا بهجوم انتحاري بحزام ناسف استهدفهم خلال عملية تفتيش ضمن جبال نويكيط الواقعة جنوب الموصل".

يشار إلى أن عملية نقل أسر تنظيم داعش من مخيم الهول السوري إلى المخيمات في الموصل، بدأت منذ العام 2019، حيث تم نقل الآلاف من الأسر، وهو ما أثار حفيظة العديد من الأطراف السياسية والجهات الأمنية فضلاً عن المواطنين.