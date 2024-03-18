"راكان الجبوري" خارج الخيارات.. الكتل الفائزة تتوصل لـ"شبه اتفاق" على منصب محافظ كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع في محافظة كركوك يوم الاثنين، عن وجود شبه اتفاق سياسي على منصب المحافظ ورئيس المجلس بين الكتل الفائزة في انتخابات كركوك، مبينا أن لقاء رئيس الوزراء سيكون يوم غد الثلاثاء، حسب ما تم تبليغ أعضاء المجلس إذا ما حدث طارئ، وسيكون حاسم ومهم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن"هناك شبه اتفاق بين الكتل الفائزة على تقاسم السلطات في محافظة كركوك بين الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك"، لافتا الى ان "هذا الاتفاق يشمل تدوير منصب المحافظ بين الكتل الفائزة لمدة سنة ونصف للعرب ومثلها للتركمان ومثلها للكورد وهذا من أقوى الاتفاقات الموجودة بين الكتل الفائزة".

وأكد المصدر، أن" الكورد وخاصة اليكيتي (حزب طالباني) يصر على ان منصب المحافظ من حصته"، مبينا ان "هذا الامر يجابه برفض عربي تركماني، لأنه يعني تفرد الكرد بمنصب المحافظة لدورة انتخابية كاملة ولكون الكتل الفائزة لم تحقق النصاب الكامل وهناك مناصفة في عدد المقاعد، هذا يعني يجب ان يكون هناك اتفاق على تدوير منصب المحافظ".

وبين أن "الكورد لو استلموا منصب المحافظ اولا، فانه سيكون لمدة ستة أشهر وكذلك رئاسة مجلس محافظة كركوك، وستكون كل دورة لمدة عام ونصف بين العرب والتركمان والكورد وكذلك باقي المناصب التي يشملها الاتفاق السياسي والورقة المقدمة من الكتل السياسية".

وتابع المصدر، أن"العرب متفقين على شخصية المحافظة لو اعطى الكورد بعض التنازلات ومرشح العرب متفق عليه ولا يوجد أي خلاف عربي عربي بين الفائزين على من سيكون محافظ كركوك من العرب"، مبينا "ما يدور عن تجديد ولاية المحافظ بالوكالة راكان سعيد الجبوري حديث غير صحيح وهو خارج الاتفاق، والمنصب والشخصية محددة من بين الأعضاء الفائزين وليس المحافظة بالوكالة".

وأشار الى أن "مكتب رئيس الوزراء أبلغ الكتل عن الموعد الجديد والذي سيكون يوم غدا حسب ما تم الإبلاغ به وأن الاجتماع سيكون حاسم ومهم لأنه سيضع النقاط على الحروف وسيتم رسم ملامح الحكومة المحلية في كركوك وتقاسم السلطة فيها".

فيما قال عضو مجلس محافظة كركوك والقيادي في الجبهة التركمانية أحمد رمزي، للوكالة إن "الاجتماع الذي كان مقررًا أن يعقد اليوم مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع أعضاء مجلس محافظة كركوك والكتل السياسية جرى تأجيله الى موعد غير معلوم حسب ما جرى تبليغنا بأن الاجتماع قد أُجل".

ولفت رمزي الى أن "الاجتماع المزمع عقده لو عقد لكان الاجتماع الثالث، ويأتي للوقوف على مطالب الكتل، والوصول الى صيغ مشتركة ترضي جميع الأطراف لغرض تشكيل ادارة محافظة كركوك ومجلسها".

وكان عضو مجلس محافظة كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حسن مجيد، أعلن الخميس الماضي، إجراء الحزبين الكورديين الرئيسيين حوارات وتفاهمات مشتركة للاتفاق على اسم المرشح لمنصب محافظ كركوك.

يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.