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راغب علامة "المتفاجئ" يتحدث لشفق نيوز حول صوره مع زوجة السفير العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-08-20T19:24:46+0000
راغب علامة "المتفاجئ" يتحدث لشفق نيوز حول صوره مع زوجة السفير العراقي

شفق نيوز/ قلل الفنان اللبناني راغب علامة، يوم السبت، من الجدل الذي أثير بعد نشره صوراً جمعته بالسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وزوجته.

وأظهرت الصورة التي نشرت على صفحة راغب علامة على "تويتر"، وقوفه بجانب زوجة السفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري، بطريقة اعتبرها المغردون غير لائقة، ولا تلائم طبيعة العمل الدبلوماسي للسفير الذي يعد واجهة للعراق.

وبعد جدل أثارته الصور على مواقع التواصل، أعلنت الخارجية العراقية عبر متحدثها أحمد الصحاف استدعاء العذاري، وأكدت أنها تتابع "باهتمام، من صورٍ تعنى بسفير جمهوريَّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية.

وبهذا الخصوص، قال علامة في أول تعليق رسمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، الذي بدا متفاجئاً، "في الحقيقة لم اسمع أي شيء".

وعندما استوضح بخصوص بيان الخارجية العراقية، باستدعاء العذاري، قال راغب علامة، "لا شيء عندي لأقوله، لكن تربطني بسعادة السفير علاقة عائلية قديمة وليست جديدة وانا وعائلتي نكن له ولعائلته كل الإحترام والمحبة".

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