ذي قار ومحافظها "الظل".. الغانمي "الغاضب" يقدم "مطالعة شديدة اللهجة"

شفق نيوز/ بات تصاعد حدة الاحتجاجات في محافظة ذي قار، يوماً بعد آخر، أمرًا طبيعيا، رغم التطمينات التي تبعثها الحكومة في بغداد بشأن إقالة المحافظ ناظم الوائلي من منصبه، عبر خلايا الازمة التي ترسلها بين الحين والآخر، في محاولة منها لامتصاص غضب الشارع.

وارتفعت أعداد ضحايا التظاهرات المطالبة بإقالة الوائلي حتى يوم أمس (٢٥ شباط ٢٠٢١)، إلى ثلاثة متظاهرين، فضلا عن إصابة أكثر من 120 آخرين بصفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، بحسب ما أبلغه مصدر طبي مطلع لوكالة شفق نيوز.

وصباح أمس الخميس، وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي إلى مقر قيادة عمليات سومر برفقة رئيس جهاز الأمن الوطني، عبدالغني الأسدي، وعدد من قيادات الوزارة، وبعض المرشحين لمنصب المحافظ، لبحث أوضاع المحافظة والتطورات الأمنية فيها.

واستمع الغانمي في لقاءات متعددة إلى شيوخ العشائر وذوي عائلات الضحايا وبعدها عقد لقاءً مع فريق قيل انه يمثل المتظاهرين. لكن مصادر مطلعة تحدثت لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد الذي مثل في مقابلته المتظاهرين تم جلبه عن طريق أحد الضباط الأمنيين في المحافظة".

وفي هذا الإطار، نوه الشيخ حميد آل نياز شيخ عشائر آل نياز في ذي قار، أن "اللقاء بوفد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امتاز بالصراحة والجدية في طرح ما تعاني منه المحافظة وخاصة موضوعة إقالة المحافظ ناظم الوائلي".

وتابع ال نياز، في حديث لوكالة شفق نيوز"، أن "الوفد المركزي وعد بتنفيذ مطالب المتظاهرين خلال الـ48 ساعة المقبلة".

لكن مصادر مطلعة أبلغت وكالة شفق نيوز، أن "الغانمي غادر ذي قار غاضبا مما يجري فيها، ووعد انه سيكتب مطالعة شديدة اللهجة عن الوضع في المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الغانمي أكد انه سيبلغ الكاظمي بما يدور في ذي قار وضرورة اتخاذ قرارات عاجلة بشأنها لغرض إعادتها لمسار السيطرة الحكومية"، لافتا إلى أن "الغانمي أبلغ المحيطين به من خلال الإفادات التي استمع لها، بأن المحافظة من وجهة نظره خارج سيطرة الحكومة المركزية في الوقت الحالي، وان الجميع يتصرف بمفرده".

من جانبه، أكد النائب عن ذي قار، ستار الجابري، أن المحافظة يحكمها في الوقت الحالي محافظان اثنان.

وقال الجابري لوكالة شفق نيوز، إن "عملية اختيار الوائلي تمت بوقت تعرض الجميع فيه إلى عاصفة من الاحتجاجات، وفي حينها منهم من حُرق بيته وهجر من دياره، لذلك الكل انحنى وقد تسرع البعض منهم باختيار بديل فاشل توقعوا منه ان يرفع الحرج عنهم كونه قاض لكنهم نسوا وتناسوا المحافظ الظل".

ولفت إلى أن "المحافظة في الوقت الحالي يحكمها الأول ظاهري وهو ناظم الوائلي وهناك ثان وهو أشبه بالظل أو بالتناوب مع المحافظ الحالي".

وفي السياق، أشارت مصادر نيابية إلى أن "نواب ذي قار أوقفوا يوم أمس إصدار أمر أراد توقيعه الكاظمي لتنصيب محافظ لذي قار، كونهم يعتقدون أن الشخص المختار هو أسوأ من الوائلي في الوقت الحالي (وسيزيد الطين بلة)".

وأوردت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "الكاظمي لن يختار محافظا لذي قار، ما لم يتم تزكيته من جميع أعضاء كتلة سائرون". التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.