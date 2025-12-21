ذي قار.. تيار الحكمة يرشّح هيثم الحمداني محافظاً جديداً خلفاً للإبراهيمي

شفق نيوز- ذي قار

كشف مصدر مطلع، يوم الاحد، عن مغادرة محافظ ذي قار لمنصبه، بعد فوزه بعضوية البرلمان، فيما بين أن مجلس المحافظة من المفترض أن يصوت على بديله من تيار الحكمة، بعد حسم التوافق السياسي بشأنه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ الحالي لذي قار مرتضى الإبراهيمي سيغادر منصبه متوجّهاً إلى بغداد بعد فوزه بعضوية مجلس النواب العراقي للدورة السادسة المؤمل عقد أولى جلساتها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري".

ووفقاً للمصدر ذاته، فأن "تيار الحكمة الذي يعتبر المنصب من حصته، رشّح هيثم الحمداني خلفاً للإبراهيمي، شريطة أن يصوّت عليه مجلس المحافظة بعد التوافق السياسي بين أحزاب الممثّلة في المجلس".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلساته في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بعد تحديد المحكمة الاتحادية العليا هذا الموعد تماشياً مع التوقيتات الدستورية المعمول بها.