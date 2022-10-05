ذي قار توجه دعوة للكاظمي وتعزو توتر الأوضاع بالمحافظة لثلاثة أسباب

شفق نيوز/ دعت محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى أن يمكّن السلطات الأمنية من بسط السيطرة على المحافظة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مديري الوحدات الإدارية في المحافظة تلاه قائممقام الناصرية منير البكاء في مؤتمر صحفي مشترك تم عقده في مبنى القائممقامية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال البكاء في تلاوة البيان، إنه "في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها المحافظات ومن ضمنها ذي قار بانه يعز علينا ما يحصل في الشارع من دفع نحو تدمير مؤسسات الدولة من قبل جهات مجهولة لا تريد الخير لمحافظتنا الامنة وكل همها ان يستمر الارهاب والتأزم في الشارع ولا يخفى على الجميع دور الصراع السياسي ودور رؤوس الأموال الواضح في الصراع من اجل مكاسب مالية وهي تضغط بهذا الاتجاه علنا".

وأوضح أن ما يحصل في الشارع من تدهور لا يوجد فيه رابح، والخسارة تعم الجميع، مؤكدا "نحن بحاجة الى الوقوف معا ونرفض المظاهر السلبية كافة التي ترسم صورة غير محببة عن محافظاتنا وتؤثر مستقبلا في قطاعات الاستثمار والسياحة والتعليم وعمل المشاريع والتطور العمراني في المحافظة وهذا ما لا نريده ولا نتمناه في محافظاتنا".

كما أشار البكاء إلى انه "نؤكد ان التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي لكن احراق المؤسسات وغلقها عمل إرهابي يهدد السلم الأهلي".

ودعا البيان المشترك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول عن حفظ الامن والامان في عموم العراق ان يمكن الجهات الامنية من بسط النظام وتطبيق القانون ويعزز السلم المجتمعي ويحافظ على الممتلكات العامة.

وشهدت محافظة ذي قار ليلة أول أمس الاثنين، قيام نحو 100 شخص بحسب ما ذكرت القيادة الأمنية في المحافظة، هاجموا القوات الأمنية بالحجارة ما أسفر عن إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة، كما قاموا بإضرام النيران في بوابة ديوان المحافظة، قبل أن تتم استعادة السيطرة على الأوضاع.