ذي قار تفتتح اليوم الأول لحكومة السوداني بتظاهرة كبيرة

شفق نيوز/ نظم المئات من المحتجين في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، تظاهرة غاضبة ضد حكومة محمد شياع السوداني وطريقة تشكيلها.

وشهد مجلس النواب العراقي يوم أمس منح الثقة والتصويت على حكومة محمد شياع السوداني في جلسة رافقها تراشق بالتصريحات تطور إلى تشابك باﻷيدي بين حركة امتداد التشرينية ونواب من تحالف الإطار التنسيقي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان " المئات من المحتجين نظموا تظاهرة غاضبة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة ضد حكومة السوداني وطريقة تشكيلها، متهمين إياه بإعادة البلد إلى المربع الأول".

وبين، أن "التظاهرة شهدت مشاركة رئيس حركة امتداد وعضو مجلس النواب العراقي، علاء الركابي، والنائب فلاح الهلالي".