ذي قار تعلن موافقة الكاظمي على تعيين 185 خريجاً بأجر يومي في النفط

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، يوم الاحد، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تعيين ‏1850 خريجاً بأجر يومي في وزارة النفط بمحافظة ذي قار.

وقال الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نظراً لكثرة الشائعات والاستفسارات حول موضوع تعيينات المعتصمين، فأن مجلس الوزراء خصص 1000 درجة أجر يومي في وزارة النفط للخريجين المعتصمين في المنشآت النفطية". واضاف، "عند زيارة رئيس الوزراء الى الناصرية تم مقابلة المعتصمين من خريجي الادارة والاقتصاد وبعض الكليات الأخرى الذين طالبوا بفرص عمل أسوة بالمعتصمين امام المنشآت النفطية".

واوضح، أن "رئيس الوزراء وافق على تعيين معتصمي الادارة والاقتصاد بأجور يومية في النفط وعددهم 850، وهنا حدث غبن وظلم لمعتصمي النفط الذين لم تعد لهم فرصة بالتعيين بالرغم من ان الدرجات خصصت لهم أصلا".

وتابع، "تدخلت وأتصلت برئيس الوزراء ووضحت له ملابسات الموضوع ، وبادر دولة الرئيس بالموافقة لشمول جميع المعتصمين بالتعيين بأجور يومية في وزارة النفط ( ١٨٥٠ خريجا)".

وقال إنه، "تم إخبار ممثلي المعتصمين يوم امس بذلك، موضحا أن "ماحدث اليوم من تصعيد يقف خلفه مدير فاسد لأحدى الدوائر النفطية في المحافظة، ومدير دائرة مقال، أستخدموا الشباب وزجوا بهم لقطع الطرق وغلق ديوان المحافظة والاعتداء على القوات الأمنية من قبل مجاميع مرتزقة تدفعها شخصيات فاسدة مؤشره لدينا".

وخاطب الخفاجي المعتصمين بالقول "تعيينكم كامل وبأمر رئيس الوزراء ولاتصدقوا كلام المغرضين وأصحاب الأجندات الخاصة ، لاتكونوا أداة لهم من حيث لاتشعرون".