ذي قار تعلن آليات حسم الدعاوى القضائية الكيدية ضد المتظاهرين

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي ، اليوم الاربعاء، عن آليات حسم الدعاوى الكيدية المرفوعة ضد المتظاهرين وإغلاقها في حال عدم ثبوت الأدلة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية الى محكمة استئناف ذي قار ولقاء رئيس المحكمة وعدد من القضاة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال المحافظ، إن "مجلس القضاء اصدر اوامر القاء قبض بحق عدد من المتورطين بقتل المتظاهرين"، مؤكداً ان "الاجراءات التحقيقية ماضية ،بالشكل الذي رسمه القانون".

وشدد على "اهمية الاسراع في تفعيل الاوامر ،وفق القانون لينالوا الجزاء العادل".

من جانبه دعا رئيس الهيئة القضائية المتظاهرين الذين تعرضوا الى العنف والتهديد، اثناء مشاركتهم في التظاهرات ،الى تقديم دعاوى قضائية لضمان الحصول على حقهم المشروع في التعويض.