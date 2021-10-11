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ذي قار.. العشرات يتظاهرون للتنديد بـ"تدخل" قاآني

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T14:39:38+0000
ذي قار.. العشرات يتظاهرون للتنديد بـ"تدخل" قاآني

شفق نيوز/ تجمع العشرات من المتظاهرين، يوم الاثنين، وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للتنديد بما وصفوه بتدخل قائد الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني في الانتخابات العراقية، وللمطالبة بالإسراع في إعلان كامل النتائج.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن العشرات انطلقوا بتظاهرة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية للمطالبة بالاسراع بإعلان نتائج الانتخابات.

كما عبر المتظاهرون عن رفضهم للأنباء التي تحدثت عن تدخل قائد الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني بالانتخابات العراقية وزيارته إلى بغداد في هذا التوقيت بالذات.

وهدد المتظاهرون بتصعيد غير مسبوق اذا تبين أن هناك تزوير في نتائج انتخابات مدينة الناصرية وضواحيها، مقارنة بما هو معلن وتم الحصول عليه من المراكز الانتخابية، وفق مراسلنا.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن قاآني عقد فور وصوله اجتماعات مع مسؤولين عراقيين وعدد من الأطراف السياسية لغرض تنسيق المواقف بشأن التحالفات السياسية لمرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت جزءا من نتائج الانتخابات على أن تفصح عن كامل النتائج مساء اليوم الاثنين.

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