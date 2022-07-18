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ذي قار.. الصدريون ينددون بتصريحات المالكي

Category: سیاسة

Date: 2022-07-18T18:54:00+0000
ذي قار.. الصدريون ينددون بتصريحات المالكي

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أنصار التيار الصدري في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، على خلفية التهديد بقتل زعيمهم مقتدى الصدر.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "العشرات من أنصار التيار الصدري نظموا تظاهرة مشحونة بالأهازيج الحماسية تنديدا بقول رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي في تسجيل صوتي يهدد فيه زعيمهم مقتدى الصدر بالقتل".

وبين مراسلنا، ان " التظاهرة الصدرية احتضنها شارع الجمعة وسط مدينة الناصرية وهو المقر الرئيسي لأنصار الصدر في صلاة كل جمعة ".

واشار مراسلنا، ان" مدن عديدة أخرى في ذي قار شهدت وقفات احتجاجية ضد تهديد المالكي للصدر بالقتل ".

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