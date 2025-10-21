ذوو ضحايا فاجعة الكوت يطالبون باستبعاد المحافظ السابق لواسط من السباق الانتخابي (وثائق)

شفق نيوز - واسط

قدم ذوو ضحايا فاجعة الكوت، اليوم الثلاثاء، إبلاغًا رسميًا إلى رئيس الهيئة القضائية للانتخابات العراقية، طالبوا فيه باستبعاد محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي ومسؤولين محليين آخرين من السباق الانتخابي، وذلك لوجود قضايا وتحقيقات جارية بحقهم تتعلق بحريق "الهايبر ماركت".

وطبقا للإبلاغ، فإن المياحي تم استدعاؤه ومثوله أمام القضاء وخرج مكفلا إذ لازالت القضية (في حادثة حريق الهايبر ماركت) قيد التحقيق، ونظراً إلى أن قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 يشترط أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك.

ودعا ذوو الضحايا رئيس الهيئة القضائية الى التحقيق من الوضع القانوني للمرشح المذكور لدى محكمة تحقيق الكوت / اللجنة القضائية الخاصة بملف حريق "الهايبر ماركت".

كما طالبوا بمنع ترشيح المياحي للدورة الانتخابية 2025 انصافا لأسر الضحايا الذين بلغ عددهم 62 شخصاً.

وفي 16 تموز/ يوليو 2025، شهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط فاجعة إنسانية إثر اندلاع حريق هائل في بناية "الهايبر ماركت"، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات من الأشخاص، مما أثار موجة من الغضب الشعبي والمطالبات بالتحقيق والمحاسبة.

وصادق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد 21 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الذي وقع في مدينة الكوت مركز محافظة واسط منتصف تموز الماضي، والذي أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

وقرر السوداني إحالة كل من: محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات وترويج موافقة تزويد البناية بالتيار الكهربائي، إلى القضاء.