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ذوو ضحايا تظاهرات تشرين يرفضون ترشيح محافظ ذي قار ويدعون للأبقاء على الأسدي

Category: سیاسة

Date: 2021-03-02T14:43:43+0000
ذوو ضحايا تظاهرات تشرين يرفضون ترشيح محافظ ذي قار ويدعون للأبقاء على الأسدي

شفق نيوز/ رفضت "رابطة شهداء تشرين"، اليوم الثلاثاء، جميع الأسماء المرشحة لتولي منصب محافظ ذي قار، فيما كشف ممثل الرابطة، عبدالله كشيش، عن كواليس اختيار اسم محافظ جديد للمحافظة، مبينا أن الجهة المكلفة من قبل الكاظمي هي عوائل الشهداء حصرا.

وذكر كشيش لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع الذي عقد مؤخرا في منزل شيخ قبيلة عبودة مع عدد من أعضاء الحراك في الناصرية لم يتفق فيه على تسمية أشخاص محددين وبعض الحاضرين قاموا بتخوين المرشحين الآخرين".

وأضاف، أن "عوائل الشهداء انسحبوا من أمر اختيار اسم المحافظ في الوقت الحالي"، داعيا إلى "الابقاء على المحافظ المؤقت حاليا عبدالغني الأسدي، لحين انتهاء زيارة بابا الفاتيكان للمدينة".

وتابع: "بعد انتهاء الزيارة على الجميع أن يجلسوا ويناقشوا أمر اختيار المحافظ، لأن هذا الأمر لن يحل بتخوين بعضنا البعض"، مشيرا إلى أن "مؤتمرا الحبوبي والبهو لا تمثل الصدى الحقيقي لاختيار المرشح لمنصب المحافظ، وإنما المخول باختيار أمر المحافظ هم عوائل الشهداء حصرا بأمر الكاظمي".

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