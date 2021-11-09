"ذعر في البرازيل".. رفض دولي جديد لمحاولة اغتيال الكاظمي

شفق نيوز/ أدانت الحكومة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيرة إلى متابعتها الحادثة "بذعر".

وقال الحكومة البرازيلية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها لاحظت بذعر محاولة الاغتيال ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي لم يصب بأذى لحسن الحظ.

وتقدم الحكومة البرازيلية، وفق البيان، أطيب تمنياتها بالشفاء العاجل والكامل للجرحى في هذه المحاولة التي جرت في الصباح الباكر من يوم 7 تشرين الثاني.

وأضاف البيان، ترفض البرازيل اللجوء إلى الإرهاب بجميع أشكاله وتحت أي مبررات، وتعرب عن أملها في حل الخلافات السياسية في البلد الصديق من خلال الحوار، بما يتفق مع رغبة المجتمع العراقي في السلام والأمن والتنمية.

واعلن الكاظمي نجاته من محاولة اغتيال إثر تعرض منزله الى قصف بطائرات مسيرة فجر يوم الاحد، فيما أوضحت السلطات الامنية أنها تمكنت من اسقاط طائرتين من ثلاث طائرات مسيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وأعربت العديد من الدول عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي نجا منها الكاظمي.