أذربيجان تدعو العراق للمشاركة بمؤتمر الدول الأطراف "COP29"

شفق نيوز/ وجهت جمهورية أذربيجان، يوم السبت، الدعوة لجمهورية العراق للمشاركة بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الوزير فؤاد حسين، التقى مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيهون بايراموف، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث".

وقدم وزير خارجية أذربيجان، وفقا للبيان "شكره إلى الوزير لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي العراقي في باكو إلى مستوى سفير"، موحها الدعوة لجمهورية العراق "للمشاركة بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29".

وأعرب الوزير "عن رغبة بلاده بأن يكون العراق ممثلاً بوفد رفيع المستوى، لما ستشكله مشاركة العراق في المؤتمر المذكور من أهمية في إظهار دور الدول المنتجة للطاقة في السيطرة على عوامل التغير المناخي التي باتت تشكل خطراً يهدد العالم أجمع".

بدوره، رحب الوزير "بهذه الدعوة"، مشيراً إلى "إجراءات العراق المتخذة للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي لتسببها في إحداث آثار بيئية جسيمة لسكان العراق".