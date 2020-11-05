ديالى.. منظمات مدنية تؤشر "خطأ مؤثراً" بقانون الانتخابات وتطالب بتصحيحه

شفق نيوز/ طالبت منظمات المجتمع المدني والتحالفات الاكاديمية في ديالى بتصحيح "خطأ" مؤثر ورد في قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان العراقي وصادقت عليه رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الخميس.

وقالت رئيس مؤسسة "فينوس الوفاء للتنمية" احدى منظمات المجتمع المدني في ديالى زينب علي الحمداني لوكالة شفق نيوز، إنه "ورد في جدول الدوائر الانتخابية لسبعة عشر محافظة عنوان الحقل الخامس ضمن الجداول (عدد مقاعد اعلى الاصوات) باستثناء محافظة كركوك ورد عنوان الحقل الخامس (عدد الرجال)من اجل تعزيز مشاركة المرأة بالعملية السياسية وتعضيد مشاركتها في السلطة التشريعية".

ودعت الحمداني ووفقاً لمطالب منظمات المجتمع المدني مجلس النواب العراقي بان "يوضح هذا الالتباس في اسرع وقت ممكن وان يتم تصحيح الخطاء الوارد في الجدول المذكور اعلاه باعتماد العنوان التالي: عدد مقاعد اعلى الاصوات.

واكدت الحمداني، أن "التحالفات ومؤسسات المجتمع المدني وقعت على وثيقة تنص على حق المرأة بالمنافسة على جميع المقاعد كما نصت المادة 15\ثانيا فضلا عن مقاعد الكوتا المخصصة لها في المادة 16".

وشددت الحمداني على "ضرورة معالجة اللغط الوارد في قانون الانتخابات في اسرع وقت يقطع الطريق على تفسيرات مستقبلية قد تؤثر سلباً على التمثيل السياسي للمرأة العراقية ويتماشى مع تعزيز دور المرة في المؤسسة التشريعية والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق لتعزيز دور المرأة".

وصادق في وقت سابق اليوم الخميس، رئيس الجمهورية برهم صالح، على قانون الانتخابات النيابية.

واكد صالح خلال مصادقته على القانون ضرورة تحقيق متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة، مبنية على أسس النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، بما في ذلك التسجيل البايومتري، والتنسيق الفاعل والجاد بين مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة للرقابة والإشراف من أجل تحقيق ذلك.

وقال إن "الفساد الانتخابي آفة خطيرة، تهدد السلم المجتمعي والسلامة الاقتصادية، ولا بد من قطع الطريق أمام هذه الآفة".