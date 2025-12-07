ديالى.. مرشح خاسر يفوز بمقعد نائب فائز بعد استبعاده لتغيير مقعد كوتا النساء

شفق نيوز – ديالى

كشف مصدر سياسي، اليوم الأحد، عن استبعاد النائب الفائز عن حزب السيادة في محافظة ديالى طه المجمعي وحجب أصواته، بناءً على شكوى قدمها النائب الخاسر عن حركة "صادقون" أحمد الموسوي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "النائب طه المجمعي تم استبعاد لتحل محله الاحتياط الأول في القائمة ناهدة الدايني".

وأضاف أن "حلول الدايني بدلاً عن المجمعي أدى لخروج المرشحة الفائزة عن (صادقون) آمال الخالدي ورفع النائب الخاسر في قائمتها أحمد الموسوي، حيث أدى فوز الدايني لحسم مقاعد النساء المخصصة لديالى وهي 4 مقاعد".

ولفت المصدر، إلى أن"حزب السيادة احتفظ بمقعدين لرجل وامرأة وهما مضر الكروي وناهدة الدايني، بعدما فاز في النتائج السابقة برجلين، فيما فازت قائمة (صادقون) بمقعدين أيضاً ولكن لرجلين وهما رياض التميمي وأحمد الموسوي بدلاً عن رجل وامرأة".

وكانت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق قد حسمت، في وقت سابق من يوم الأحد، جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات والبالغ عددها 853 طعناً.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن الهيئة حسمت، النظر بجميع تلك الطعون.

وتعيش الساحة السياسية في العراق، منذ أيام، حالة ترقب، لحسم مفوضية الانتخابات لآخر الطعون المقدمة بشأن نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وأجرت المفوضية الاقتراع العام والخاص يومي 9 و11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ضمن الدورة النيابية العراقية السادسة، في إطار العملية السياسية التي تشكلت عقب عام 2003، وحصدت القوائم الشيعية على 187 مقعداً، والقوائم السنية على 77 مقعداً، والقوائم الكوردية على 56 مقعداً.

وأعلنت المفوضية أن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة محمد شياع السوداني سجل تقدماً كبيراً محققاً 1,317,346 صوتاً في 12 محافظة، يليه حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.