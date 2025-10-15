ديالى.. مرشحون للانتخابات يستغلون تعيينات الحقول النفطية للترويج والمجلس يرد

شفق نيوز- ديالى

كشف نائب رئيس مجلس محافظة ديالى سالم التميمي، يوم الأربعاء، عن محاولات بعض المرشحين استغلال ملف التعيينات في الحقول النفطية عبر نشر "وعود ومعلومات مضللة" بين الشباب.

وقال التميمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التعيين في الحقول النفطية سيتم حصراً من خلال مكتب التشغيل في ديوان المحافظة ووفق السياقات الرسمية المعتمدة"، مشيراً إلى أن "تسلم الملفات أو السِيَر الذاتية من قبل المرشحين لا يمتّ للحقيقة بصلة وهو إجراء غير قانوني وغير معترف به".

وأضاف أن "مجلس المحافظة يتابع بدقة هذا الملف لمنع أي استغلال سياسي أو انتخابي لمعاناة الشباب الباحثين عن فرص عمل"، داعياً أبناء ديالى إلى "عدم تصديق أي وعود شخصية ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية حصراً".

هذا وانطلقت صباح يوم الجمعة الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، وسط أجواء هادئة نسبياً قياساً بالاستحقاقات السابقة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.