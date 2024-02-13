ديالى.. أزمة تشكيل الحكومة المحلية تقترب من نهايتها وترقب لإعلان موعد الجلسة

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي، يوم الثلاثاء، بأقتراب أزمة تشكيل الحكومة المحلية والصراعات السياسية حولها من نهايتها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "تأخر تشكيل الحكومة المحلية والتصويت على رئيس المجلس المحافظ نتيجة الصراعات السياسية اقتربت من نهايتها نتيجة مباحثات واتفاقات جديدة".

وأضاف أن"المباحثات السياسية خلال الساعات الماضية كانت بتدخل نخب سياسية كبيرة ووساطات حكومية من أجل التوصل لاتفاق ينهي الخلاف ويسهم بتسريع وتيرة استكمال عقد جلسة المجلس".

وأشار المصدر إلى أن"عدداً من أعضاء مجلس ديالى وأعضاء مجلس النواب الآن في طور انجاز الاتفاقات النهائية والخروج بنتيجة ترسم شكل الحكومة المحلية ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي حول الملف مساء اليوم او يوم غد الأربعاء لعقد جلسة أو تحديد موعدها".

وبين أن"هنالك مساع لإنجاح الجلسة المقبلة وضمان عدم فشلها كما حدث في الجلسات السابقة".

وأخفق مجلس محافظة ديالى الجديد، في عقد جلسته الأولى، ليلة الاثنين، للمرة الثالثة على التوالي في غضون أسبوعين، رغم استعدادات أمس الليلية المكثفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس ديالى فشل بعقد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب للمرة الثالثة على التوالي، مبينا أن المجلس ورغم تبليغه الأعضاء بالحضور والاستعدادات الامنية ليلة أمس إلا أنه لم يتمكن من عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوضح أن عدد الحضور كان 6 أعضاء فقط من أصل 15 عضوا، وباتوا حتى ساعة متقدمة من الليل بانتظار حضور الأعضاء الآخرين، وذلك بسبب عدم وجود توافقات قوية.