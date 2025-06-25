ديالى.. "زلزال سياسي مرتقب" يطال نصف التشكيلة الحكومية

شفق نيوز - ديالى

كشف مصدر سياسي مطلع في ديالى، يوم الأربعاء، عما وصفه بـ"زلزال سياسي" وشيك الحدوث في المحافظة، فيما أكد أن تغييرات ستطال أكثر من نصف التشكيلة الحكومية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأيام الماضية شهدت اجتماعات سياسية مكثفة بين بعض الكتل، إضافة إلى أعضاء مستقلين في محافظة ديالى لبحث الواقع السياسي وإجراء تغييرات في التشكيلة الحكومية".

وأضاف أن "الاجتماعات ناقشت خطة لتغيير أكثر من نصف التشكيلة الحكومية في ديالى، وإعادة صياغة الاتفاقات السياسية وتقاسم وتوزيع بعض عدد من المناصب الحكومية".

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن "الاتفاقات لم تخرج بصيغة كاملة حتى الآن وستطبق الخطة النهائية لإجراء التغييرات التي تمت مناقشتها خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال إجراءاتها".

وغالبا ما تشهد محافظة ديالى، أزمات سياسية عديدة، على مستوى الإدارات المحلية والمسؤولين فيها، وكان آخرها تغيير وتدوير مديري 5 دوائر بلدية، وهي الخالص وكنعان وبلدروز والمقدادية والسعدية، وذلك أواخر العام الماضي.

إلى جانب ذلك، فإن صراعاً سياسياً كبيراً يدور على مناصب مديري عدد من الدوائر أبرزها التربية ورؤساء الوحدات الادارية في المحافظة، تسبب بانشقاقات داخل التحالفات السياسية في المحافظة.