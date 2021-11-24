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ديالى تكشف حقيقة تغيّر نتائج الانتخابات.. وبدء الفرز اليدوي في 3 محافظات

Category: سیاسة

Date: 2021-11-24T08:52:00+0000
ديالى تكشف حقيقة تغيّر نتائج الانتخابات.. وبدء الفرز اليدوي في 3 محافظات

شفق نيوز/ نفى مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى يوم الأربعاء حدوث أي تغيير في نتائج الانتخابات أو إجراء عمليات إعادة فرز يدوي.

وقال مدير المكتب علي كريم لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود طعون بمحطات انتخابية وإعادة فرز يدوي عارية عن الصحة"، مشددا على عدم حدوث أي تغيير في نتائج الانتخابات.

واضاف، "لم تؤشر حتى الآن أي طعون جديدة في محطات ديالى الانتخابية".

وتناقلت مواقع إخبارية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن تغييرات في نتائج انتخابات ديالى ووجود طعون في الكثير من المحطات وخاصة دائرة بعقوبة.

في الأثناء، أعلنت مفوضية الانتخابات في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، انطلاق عملية العد والفرز اليدوي لـ264 محطة مطعون بها في بغداد والمثنى والنجف.

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