ديالى وصلاح الدين تسجلان نسبة مشاركة واسعة بالاقتراع الخاص

شفق نيوز/ أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى، يوم الجمعة، أن نسبة التصويت الخاص بلغت ٧٤٪.

وقال مدير مكتب ديالى علي كريم لوكالة شفق نيوز إن "نسبة المشاركة بالتصويت الخاص بلغت ٧٤٪ دون أي خروقات تذكر".

وبشأن الشكاوى حيال التصويت الخاص، بين كريم "بانتظار تسلم الشكاوى إن كانت ضمن صناديق الاقتراع".

الى ذلك، رصد مراقبون للانتخابات ضغوطات في بعض المناطق تمارس بحق المصوتين، وفق مراسل وكالة شفق نيوز.

وفي صلاح الدين، قال مصدر في المفوضية لوكالة شفق نيوز، إن نسبة المشاركة وصلت إلى ٨٠ بالمئة، دون دون خروقات تذكر وبانتظار الشكاوى المستلمة.