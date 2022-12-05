ديالى تشكو "التهميش المتواصل" وتطالب بمنصب ادارة الوقف السني

شفق نيوز/ جددت محافظة ديالى، يوم الاثنين، شكواها من "التهميش الحكومي والوزاري" وحرمانها من المناصب التنفيذية في الحكومة الجديدة، رافضة "سلب" منصب رئاسة الوقف السني الذي تعده استحقاقا "منصفا" للمحافظة.

وقالت النائبة عن تحالف السيادة في ديالى، ناهدة الدايني، لوكالة شفق نيوز، ان "ديالى تعرضت لاشد انواع التهميش الوزاري في الكابينة الحكومية الجديدة وحرمانها من المناصب والدرجات والهيئات الخاصة وآخرها محاولات سلب منصب الوقف السني الذي يعد استحقاقا منصفا للمحافظة لما قدمته من تضحيات وما عانته من خراب ودمار بسبب ممارسات الارهاب الظلامية".

واضافت "على الرغم من المعاناة التي تعرض لها أهالي محافظة ديالى من تهجير وإرهاب فتك بأرواح الأبرياء إلا أنها تتعرض اليوم للإقصاء والتهميش لكونها لم تحصل على التمثيل السياسي في الحكومة الحالية".

واشارت الى ان "ديالى صُدمت بوضعها خارج حسابات الكابينة الوزارية والمناصب الاخرى في وقت يتطلع أهلها إلى أن يكون لهم دوراً سياسياً وحكومياً لتنهض من خلاله بجميع المجالات"، داعية الى "انصاف ديالى والابتعاد عن اي محاولات لسلب منصب ادارة الوقف السني وهو اقل استحقاق تستحقه المحافظة".

ولفتت الدايني الى ان ان "نواب ديالى سيتخذون موقفاً حازماً حيال التهميش والتغييب لمحافظتهم التي تمثل عراقا مصغراً، وقلب العراق الامني والاستراتيجي في عموم المجالات"، معتبرة ان "ديالى اكبر المضحين واقل المستفيدين في المحافل التشريعية والتنفيذية".

يشار الى انه وفقاً لقرار حكومي تم منح منصب ادارة الوقف السني الى محافظة صلاح الدين بعد سنوات من ادارته من قبل ممثلي محافظة ديالى.