ديالى تستنجد بالبرلمان لحل أربع أزمات

شفق نيوز/ دعا نواب عن محافظة ديالى، يوم الخميس، مجلس النواب العراقي إلى إيجاد حلول لأزمات الجفاف والكهرباء والوقود وحرائق الأسواق التجارية.

وقال النائب رعد الدهلكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب المحافظة، عقده في البرلمان، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "ديالى تتعرض لجفاف ليس له مثيل ولم تشهده المحافظة سابقا رغم وجود حلول يمكنها معالجة 75% من أزمة الجفاف".

وبين ان "الحلول تكمن في مشروع ري اسفل الخالص الذي يضم 49 مضخة ماء ويمكن حل الأزمة متى ما توفر التيار الكهربائي اللازم".

ولفت الدهلكي الى ان "أزمة المياه تسببت بنزوح وهجرة الكثير من السكان بحثا عن المياه ومصادر العيش"، مشيرا الى ان "ديالى تشهد ازمة وقود غير مبررة لا نعرف أسبابها ومسبباتها وسط صمت وزارة النفط عن أي حلول تذكر".

وحذر من "خطورة ظاهرة حرق الأسواق التجارية وآخرها الحريق الذي طال سوق بعقوبة وتسبب بتدمير والتهام أكثر من 160 محلا تجاريا دون أي معالجات والاكتفاء بتقييد الحوادث على انها تماس كهربائي او ضد مجهول".

وطالب الدهلكي ونواب ديالى، رئاسة البرلمان بحلول لازمات ديالى من قبل الوزارات المعنية الى جانب تعويض أصحاب المحال والمعامل التجارية المتضررين جراء الحرائق من أموال الطوارئ وبشكل عاجل.

واكد الدهلكي "موافقة رئيس البرلمان على مطالب تعويض متضرري الحراق واحالة الإجراءات الى الحكومة لتشكيل لجنة مختصة لجرد واحصاء الاضرار بشكل دقيق".