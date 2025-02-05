ديالى ترفض تعليق الدوام احتجاجاً على قرار الاتحادية: ولائي مؤقت

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الاربعاء، رفضه تعليق الدوام الرسمي في المحافظة أسوة بأربع محافظات أخرى، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، واصفاً القرار بأنه "مؤقت".

وقال الكروي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العفو العام خيار وطني ينصف عشرات الآلاف من المظلومين خلف القضبان، ضحايا المخبر السري والدعاوى الكيدية"، مضيفاً أن "قرار المحكمة الاتحادية كان مفاجئاً، لكنه ولائي ومؤقت، ونأمل مراجعته بما يحقق العدالة".

وأكد الكروي دعم المجلس للمضي بهذا القانون بتوافق وطني، مع رفض أي دعوات للإضراب أو تعطيل الدوام "حرصاً على أمن ديالى ومصالح أهلها".

وكان محافظو نينوى والأنبار وصلاح الدين، ورئيس مجلس محافظة كركوك، قد أعلنوا مساء أمس الثلاثاء عن تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء، احتجاجاً على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين هي: الأحوال الشخصية، العفو العام، والعقارات.

وجاء قرار المحكمة عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون الفصل بين كل قانون وآخر.