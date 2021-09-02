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ديالى.. انسحاب مسؤول محلي من الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-09-02T17:03:37+0000
ديالى.. انسحاب مسؤول محلي من الانتخابات

شفق نيوز/ اعلن مسؤول محلي في ديالى، يوم الخميس، انسحابه من خوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة كمرشح مستقل دعما لمرشح آخر عن قائمة "الفتح" بزعامة هادي العامري.

وقال قائممقام الخالص شمال شرقي ديالى عدي عدنان الخدران لوكالة شفق نيوز انه يعلن انسحابه من خوض الانتخابات كمرشح "دعما للحشد الشعبي والتضحيات التي قدمها لتحرير ديالى والمحافظات".

وأشار إلى دعمه لمرشح الحشد عن تحالف الفتح (مرشح منظمة بدر في ديالى) سالم ابراهيم العنبكي عن الدائرة الانتخابية الثالثة  – الخالص.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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