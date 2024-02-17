ديالى.. القوات الأمنية تفتح طرقاً اغلقها "مناصرو التميمي" وتتوقع تجددها يوم غد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات ديالى، اليوم السبت، بإعادة فتح الطرق التي أغلقها المتظاهرون في المحافظة باستثناء تقاطع البلدة وسط بعقوبة، فيما توقع تجدد التظاهرات يوم غد أيضا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية أعادت فتح طريق بعقوبة خانقين المار بالمقدادية وطريق بلدروز بعد انسحاب المتظاهرين الذين أغلقوا الطريقين منذ يوم أمس".

وأضاف أن "الطريق أمام مبنى مجلس ديالى بين تقاطعي البلدة والفلاحة لا يزال مغلقا"، متوقعاً أن "يعاد إغلاق بعض الطرق صباح يوم غد من قبل متظاهرين باشروا بالتحضيرات لانطلاق تظاهرات كبيرة مركزها مدينة بعقوبة".

وتشهد ديالى منذ يوم أمس واليوم تظاهرات مؤيدة للمحافظ السابق مثنى التميمي، وتطالب بالتجديد له، باعتباره حاصلا على اعلى الأصوات بأكثر من 44 ألف صوت ضمن قائمته (تحالف ديالتنا الوطني) الذي حصد أكثر من 105 ألف صوت، في ظل صراع داخل مجلس المحافظة بسبب إصرار جهات سياسية مناوئة على انسحابه وترشيح أشخاص بدلاء عنه كان أبرزهم محمد جاسم العميري الذي قرر زعيم منظمة بدر هادي العامري سحب ترشيحه.