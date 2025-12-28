دون توافق.. الإطار السني يقرر عقد اجتماع ليلي لحسم رئاسة البرلمان

شفق نيوز– بغداد

أخفق المجلس السياسي "السني"، في اجتماعه اليوم الأحد، على التوافق في اختيار مرشح لمنصب رئيس البرلمان العراقي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن اجتماع الإطار السني انتهى دون التوصل إلى اتفاق بشأن حسم منصب رئيس مجلس النواب العراقي، مبيناً أن المجتمعين قرروا عقد اجتماع آخر في الساعة العاشرة ليلاً، لغرض اتخاذ قرار نهائي يتعلق بترشيح شخصية لتولي رئاسة البرلمان.

وأشار مراسلنا إلى أن الاجتماع لم يتمخض أيضاً عن أي توافقات بشأن المناصب الوزارية للكتل المجتمعة، ما تسبب أيضاً بتأجيل قرار حسم منصب رئيس البرلمان.

وعقد قادة القوى السياسية السنية المنضوية في المجلس السياسي الوطني مساء الأحد، اجتماعاً في منزل خميس الخنجر لغرض لحسم اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب وتقديمه بجلسة يوم غد الاثنين كمرشح عن المكون السني بجميع كتله وأحزابه.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، بعد غد الاثنين في الساعة الـ12 ظهراً، جلسته الأولى والتي تتضمن فقرتين على جدول أعماله.

وتتضمن الفقرة الأولى: تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد لمجلس النواب، وأما الأخرى تتضمن: انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفقا لبيان صادر عن الدائرة الاعلامية للبرلمان.

وتتكون رئاسة مجلس النواب العراقي من رئيس المجلس ونائبين أول وثاني، حيث يشرفون على إدارة الجلسات التشريعية وتنظيم أعمال المجلس.

ووفق التقاليد السياسية بعد 2003، يُخصص رئيس البرلمان للمكون السني، النائب الأول للشيعة، والنائب الثاني للكورد.