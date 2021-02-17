دون تقديم "نص بديل".. خلافات مستمرة بشأن حصة كوردستان بالموازنة

شفق نيوز/ أفاد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم الاربعاء، باستمرار الخلافات والمباحثات السياسية لحسم حصة اقليم كوردستان في قانون الموازنة المالية للعام الجاري، مشيرا إلى إن الكتل السياسية الشيعية لم تقدم أي نص بديل بشأن حصة الإقليم.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "الخلافات والمباحثات السياسية بين الوفد الكوردي والكتل الشيعية لاتزال قائمة، ويتوقف عليها تحديد موعدا للتصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021".

واضاف ان "الوفد الكوردي لايزال ببغداد يتباحث مع الكتل السياسية الشيعية بهدف التوصل إلى اتفاق وحسم حصة الاقليم بالموازنة"، مشيرا إلى "ترحيل المباحثات إلى الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وتابع كوجر، أن "اللجنة المالية النيابية انهت جميع فقرات قانون الموازنة، باستثناء الفقرة الخاصة باتفاق حكومتي بغداد واربيل بشان حصة الاقليم ولم تدرج بعد بقانون الموازنة".

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا شيعية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.

وقال كوجر إن "الكرة بملعب الكتل السياسية الشيعية، وهي منقسمة على نفسها ولا ترضى بالنص الحكومي، ولم تأت بنص بديل"، مؤكدا إن "الامور لاتزال معلقة منذ أكثر من 45 يوما".