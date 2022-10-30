دول عربية وإقليمية تعزي العراق بحادثة انفجار صهريج الغاز في بغداد

شفق نيوز/ أعربت وزارات الخارجية لعدد من الدول العربية والإقليمية، يوم الاحد، عن أسفها لسقوط عدد من الضحايا والجرحى بحادثة انفجار صهريج الغاز ليلة أمس شرقي العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "نقدم تعازينا لذوي ضحايا حادث انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية بغداد ليلة أمس السبت، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

كما أعربت الخارجية المصرية عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية العراق في ضحايا حادث انفجار صهريج ببغداد، مما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

بدورها قدمت الخارجية السعودية التعازي لأسر وأقارب المتوفين، وللشعب العراقي، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

كذلك أبدت الخارجية الكويتية تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية العراق جراء حادث انفجار صهريج في شرق العاصمة بغداد، مضيفة "بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت لحكومة وشعب العراق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء".

كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا حادث انفجار صهريج في بغداد يوم أمس، مؤكدة تضامنها مع الحكومة والشعب العراقي الشقيق، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ومساء يوم أمس السبت، انفجر صهريج محمل بالغاز المخصص لمشروب "بيبسي" تعود ملكيته لشركة بغداد للمشروبات الغاز، كان مركوناً في مرآب للسيارات يطل على طريق سريع قناة الجيش في حي القاهرة شرقي العاصمة بغداد، إلا أنه وبسبب ضغط الغاز المشتعل اندفع الصهريج إلى الجانب الآخر من الطريق السريع ليقتحم ملعباً خماسياً لكرة القدم كانت تجري فيه مباراة بين فريقين وبحضور جماهيري، وكذلك اقتحم الصهريج كوفي شوب، قبل أن يخترق الجدار الخارجي لأحد المنازل ويستقر داخل المنزل، مخلفاً 11 شهيداً و13 جريحاً بحسب التصريحات الرسمية.