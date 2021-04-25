دول تعزي بحادثة حريق مستشفى "أبن الخطيب" ببغداد والبرلمان يتحرك رسميا

شفق نيوز/ عزّت كل من مصر وإيران يوم الأحد العراق بحادثة حريق مستشفى "أبن الخطيب" للعزل العام للمصابين بفيروس كورونا في العاصمة بغداد.

وأعربت الخارجية المصرية "عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء السبت بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص".

وأضاف البيان "تؤكد مصر على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم".

من جانبه كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الحادثة قائلا "أعزي العراق الشقیق حکومة و شعبا و عائلات الضحایا بالمصاب الجلل والذي تعرّض له الراقدون في مستشفى ابن الخطيب".

من جانبها دعت رئاسة مجلس النواب في بيان اليوم، اعضاء المجلس الى عقد جلسة غدا الاثنين الموافق 26 نيسان، الساعة 11 صباحا.

و سيتضمن جدول الاعمال: مناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب، وفقا للبيان.

وعثرت فرق الدفاع المدني، على جثث 27 شخصاً قضوا بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.