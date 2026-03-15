سفراء الاتحاد الأوروبي من بغداد: نأمل تجنيب العراق تداعيات الصراع الإقليمي

شفق نيوز/ بغداد

أعرب سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى العراق، يوم الأحد، عن أملهم في عدم جر البلاد إلى الصراع الدائر حالياً في المنطقة، تزامناً مع اتساع حدة التوترات الأمنية الناجمة عن المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وأدان السفراء، خلال اجتماعهم مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاستهدافات التي تعرض لها إقليم كوردستان والمواقع الحيوية داخل العراق، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً في الحرب الدائرة حالياً في الشرق الأوسط.

وتناول الاجتماع استعراضاً تفصيلياً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتأمين البعثات الدبلوماسية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بملاحقة المتورطين في استهداف المنشآت الدولية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، عقب الهجمات الأخيرة التي طالت مواقع في بغداد وأربيل.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على تمسك العراق بمساره الحيادي الداعم للاستقرار والتنمية، وهي الاستراتيجية التي انتهجتها بغداد في السنوات الأخيرة بدعم من شركائها الدوليين، لضمان حماية السيادة الوطنية وتجنيب البلاد صراعات المحاور.