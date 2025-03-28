دولة اوروبية ترهن مستقبل العراق بالانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ قالت سفيرة جمهورية فنلندا لدى بغداد انو ستريلا، إنه يتعين على العراق اجراء انتخابات تشريعية "منظمة وجيدة" إذا أراد إحراز تقدم في شتى المجالات، حاثة السياسيين العراقيين على تشجيع الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات المزمع اجراؤها نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال استضافتها ليل الخميس على الجمعة من قبل مركز الرافدين للحوار RCD في جلسة نقاشية بعنوان "العلاقات العراقية الفنلندية : أولويات التنمية والتعليم والاستثمار ".

وذكرت خلال الجلسة، أن العلاقة ما بين البلدين تمتد لأكثر من 65 عامًا، وفي فترة الثمانينيات من القرن المنصرم، كانت الشركات الفنلندية حينها نشطة جدا، إلا أنها انخفضت بسبب الحروب.

وأضافت أن، السفارة الفنلندية استأنفت عملها في العراق عام 2019. بعد التقدم الذي أحرزه العراق مؤخرًا، بحيث أصبحت هناك فرصة جديدة للاستثمار.

كما وأكدت ستريلا، أن العراق الحالي يختلف عما كان عليه قبل أكثر من 40 عاما، فقد مرّ بالعديد من الأزمات والحروب والمصاب الشتى طيلة تلك العقود الأربعة.

وأشارت السفيرة إلى أن، العراق لكي يعود الى مكانه الصحيح، والأمر كله يعتمد على الانتخابات المقبلة في ذلك، ولو جرت الانتخابات بشكل منظم وجيد ستكون واعدة لبداية جديدة، مستدركة القول، إن العلاقة الدبلوماسية لا تتعمد على الانتخابات، ولكنها طريق لتحديد مسار الاستقرار والشفافية في العراق.

وتابعت بالقول، إنه ينبغي تعزيز نسبة عدد الناخبين، حيث أن هناك عزوفاً عن المشاركة، ويمكن العمل على تحسين هذا الأمر في الفترة القادمة من خلال تشجيع السياسيين للناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية.

ومضت قائلة، إن هناك فرصاً استثمارية متعددة، بالإضافة إلى قضايا مشتركة بين الجانبين مثل المناخ كجزء من التحديات البيئية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، يوم الأربعاء 26 من شهر آذار/مارس 2025، أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

يذكر أن عدد الناخبين، الذين كان يحق لهم المشاركة في انتخابات العام 2021، بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375 ناخبا، فيما كان عدد الناخبين في انتخابات العام 2018، هو 24 مليونا و352 ألفا و253 ناخبا.