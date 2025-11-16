دولة القانون يقترح مرشح "تسوية".. أقرب للمشهد وليس بعدد الأصوات

شفق نيوز- بغداد

اقترح ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يوم الأحد، تقديم مرشح "تسوية" لتشكيل وترؤس الحكومة المقبلة، مبيناً أن هذا الطرح هو الأقرب للمشهد خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي البارز في الائتلاف عامر الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل الكواليسي لاختيار الحكومة كمفاوضات أولية بدأ، وكما في كل مرة يفترض أن توضع معايير ويختلف عليها".

وأضاف الخزاعي أن "الأمور ربما تذهب إلى مرشح تسوية وكل شيء مطروح خلال المرحلة المقبلة، كما أن الحصول على رئاسة الوزراء لم يعد تحدده الأصوات حيث لم يعد ذلك معياراً منذ عام 2014 ولا نتوقع أن كثرة الأصوات والمقاعد ستكون عامل حاسم لحصول أي طرف على رئاسة الوزراء".

وأكد أن هذا الأمر "خاضع لاتفاق وتوافق قوى الإطار التنسيقي".

وتتواصل حوارات الكتل السياسية لرسم خارطة التحالفات المستقبلية التي ستمهد لتشكيل حكومة جديدة في العراق في ظل عدم وجود فائز بفارق كبير يمكّنه من تشكيل الحكومة منفرداً.

ومن المقرر أن تعلن مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات يوم غد الاثنين، على أن تستقبل الطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام.