دولة القانون يقترح شرطاً أساسياً في اختيار المحافظين الجدد

شفق نيوز/ اقترح ائتلاف دولة القانون، يوم الاثنين، إقالة أي محافظ جديد تفرزه الانتخابات المحلية الجارية حاليا إذا لم يقدم الخدمات المطلوبة من محافظته خلال 3 أشهر.

وقال القيادي في دولة القانون عباس البياتي لوكالة شفق نيوز، إن "التجارب السابقة لمجالس المحافظات لم تكن مشجعة كثيرا، لكن نأمل من المجالس الجديدة ان ترسل رسائل واضحة أن تستطيع تنهض بواقع الخدمي ولابد أن تكون هناك مراقبة على المجالس من خلال الشعب العراقي والإعلام".

وأضاف، أنه "لابد ايضاً أن تكون هناك رقابة فعلية على المحافظ وأداءه"، مشدداً على "منع المحافظ ممارسة السلطة دون رقابة فعلية".

وأشار إلى أن "محافظات الوسط والجنوب، لم تشهد حتى الآن النهضة المطلوبة"، موضحاَ أن "إمكانيات النفط والمال والدم منها، لكن لم تكن هناك خدمات مقدمة لها بمستوى المطلوب".

وتابع قائلاً، "ينبغي اختيار المحافظين الجدد بعيدا عن المحاصصة الحزبية وتوزيع المحافظات، إنما بناء على مؤهلات ومواصفات"، مضيفاً "ينبغي ايضا ان يكون هناك شرطاً أساسياً بإختيار المحافظ الجديد، وهو إقالته من قبل مجلس المحافظة إذا لم يقدم خدماته خلال ثلاثة أشهر".

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق، حيث شرعت المراكز الانتخابية بفتح أبوابها أمام العراقيين لكي يدلوا بأصواتهم.