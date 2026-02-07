دولة القانون يقاطع قناة "العصائب" لدعمها مواقف الحلبوسي وشخصيات مناهضة لترشيح المالكي

شفق نيوز - بغداد

قرر ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، يوم السبت، مقاطعة قناة "العهد" الفضائية التابعة لحركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي لدعمها مواقف شخصيات مناهضة لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق، عن معارضة حركة عصائب أهل الحق، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم ترشيح المالكي للمنصب المذكور داخل الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، عن مصدر مسؤول بدولة القانون قوله، إن قرارا رسميا صد من قيادة الائتلاف يقضي بمقاطعة قناة (العهد) بسبب تناغمها و ترويجها لمواقف رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي والشخصيات الجدلية ضد مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء نوري المالكي.

وظهر الحلبوسي مؤخرا في مقابلة من على شاشة إحدى القنوات الفضائية المحلية، أعلن خلالها وبشكل صريح معارضته لترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة المقبلة، مؤيدا بذلك الموقف الاميركي الرافض لتولي رئيس ائتلاف دولة القانون المنصب.

وعزا رئيس حزب "تقدم" موقف الرافض للمالكي الى تدهور الاوضاع الامنية و حدوث توترات سياسية في البلاد خلال فترة شغل المالكي للمنصب في دورتين متتاليتين سابقتين من العام 2006 ولغاية العام 2014 والذي شهدت الولاية الثانية له سيطرة تنظيم داعش على مساحات تقدر بثلث العراق في أواسط العام 2014.

وكان الإطار التنسيقي الشيعي قد أعلن، 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، ترشيحه لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لتسنم رئاسة الحكومة المقبلة.

وبعدها بأيام قلائل اعتبر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة "أمر لا ينبغي السماح به"، معتبراً أن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.