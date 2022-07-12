دولة القانون يفاضل بين ثلاثة أسماء لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان

شفق نيوز/ قال مصدر سياسي مطلع، إن دولة القانون يتباحث بأسماء ثلاثة نواب، من أجل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، وذلك بعد استقالة حاكم الزاملي من المنصب عقب انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هناك شبه اتفاق داخل الكتل السياسية المتمثلة بالإطار التنسيقي على أن يكون منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب من نصيب ائتلاف دولة القانون.

ولفت إلى أن دولة القانون تبحث ترشيح أحد الأسماء عطوان العطواني، محمد الصهيود، ومهند الخزرجي.

وبين: ينتظر حسم تسمية المرشح خلال اليومين المقبلين".