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"دولة القانون" يصف الأنباء عن زيارة المالكي الى ايران ولقاء الصدر بـ"التسقيط السياسي"

Category: سیاسة

Date: 2021-11-27T12:50:23+0000
"دولة القانون" يصف الأنباء عن زيارة المالكي الى ايران ولقاء الصدر بـ"التسقيط السياسي"

شفق نيوز/ نفى ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يوم السبت، أنباء تحدثت عن زيارة رئيسه إلى إيران.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لائتلاف دولة القانون ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "بعض وسائل الإعلام، والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، تداولت أخبارا تتحدث عن قيام السيد رئيس ائتلاف دولة القانون بالسفر إلى ايران وكذلك لقاء وفد من ائتلاف دولة القانون برئاسة السيد حسن السنيد مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر". 

وأضاف البيان؛ "نؤكد عدم صحة تلك الأخبار ونشير إلى ان تلك الأكاذيب محاولة مكشوفة للتسقيط السياسي".

ودعا ائتلاف دولة القانون "وسائل الإعلام الى الحذر من الوقوع في كمائن الأخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة ، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية". 

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