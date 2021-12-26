دولة القانون يصف الكاظمي بـ"الأداة": تتحكم به جهة سياسية لتغيير المحافظين

شفق نيوز/ اتهم ائتلاف دولة القانون، يوم الاحد، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بتسليم أدارة الدولة العراقية إلى جهة سياسية لإجراء تغييرات في الحكومة وتغيير المحافظين.

وقال القيادي في دولة القانون كاطع الركابي لـوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي اخترق القانون وتجاوزه وليس من صلاحيته إقالة أي محافظ في الدولة العراقية، ولا من صلاحيته تعيين محافظ جديد الإدارة المحافظة".

وأضاف إن "رئيس الوزراء سلم نفسه إلى جهة سياسية معروفة، وهي الان تعمل على ادارة الدولة العراقية وفق مصلحتها الشخصية لإجراء تغييرات في ادارة الحكومة".

وتابع الركابي، إن "تحرك السياسي للتغير المحافظين بدأ بمحافظتي ذي قار والنجف وسيصل إلى محافظات الديوانية وبابل وقد يصل للمحافظات أخرى خلال الفترة المقبلة".