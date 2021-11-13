دولة القانون يشدد على توحيد البيت الشيعي لتشكيل حكومة قوية

شفق نيوز/ دعا القيادي ومرشح ائتلاف دولة القانون الفائز بالانتخابات محمد الصيهود، يوم السبت، الى ضرورة توحيد البيت الشيعي لتسريع تشكيل حكومة وقية وتسمية رئيسا للوزراء.

وقال الصيهود في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "المصلحة العامة للبلد تقتضي توحيد البيت الشيعي والابتعاد عن التشظي الذي يضر بالمصلحة العامة باعتبار القوى الشيعية نواة العملية السياسية وتوحدها يسرع تشكيل الحكومة ويحدد الملامح والصورة النهائية للائتلافات النيابية".

واضاف "ليس هناك أي خيار امام القوى الشيعية سوى التوحد تحت عنوان واحد لتسمية رئيس الوزراء وبناء تحالفات مبنية على مصالح الجميع والجماهير وليس تحالفات مطالب فقط".

ولفت الصيهود "نحن مع الاغلبية السياسية في حال توافر شروطها الوطنية والتفاهمات البناءة مع القوى الاخرى من السنة والكورد" مستدركا "هذا يبدأ فعليا بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والبدء بحوارات منتجة تحقق النتائج التي تتطلع اليها الجماهير وجميع القوى السياسية".

وفي وقت سابق اليوم وجهّ رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رسالة لمن يدفعون باتجاه حصول اقتتال بين الشيعة بأن مسعاهم هذا لن يتحقق.

وقال العامري في كلمة خلال تجمع بمركز ابو مهدي المهندس الثقافي في بغداد، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يدفع الاموال من اجل حصول قتال شيعي شيعي، وهذا قطعاً لن يحصل ما دامت المرجعية الدينية والمرجع علي السيستاني موجود والقيادات الشيعية بشكل عام عاقلة وحكيمة ومنطقية، نطمئنهم لن نذهب بهذا الطريق".

واكد العامري "قتالنا مع الاعداء وتنظيم داعش ومن اجل تحرير الأرض وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".