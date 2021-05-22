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دولة القانون يرجح عدم مشاركة المالكي في الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-05-22T17:23:53+0000
دولة القانون يرجح عدم مشاركة المالكي في الانتخابات

شفق نيوز/ كشف ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، يوم السبت، عن أن الأخير لم يحسم أمره بعد بشان مشاركته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، مرجحاً عدم مشاركته بالانتخابات.

وقال النائب عن الائتلاف علي الغانمي لوكالة شفق نيوز، "حسب المعلومات المتوفرة فإن رئيس الائتلاف نوري المالكي لم يحسم أمره بشان مشاركته في الانتخابات المقبلة"، مؤكدا إن "المالكي زعيم سياسي وله تأثيره وهو أحد القادة لتوجيه العملية السياسية في البلاد".

وأضاف، أن "شخصية مثل المالكي كان في السابق يحصل في بغداد على مئات الالاف من أصوات الناخبين، والآن ينحصر بمنطقة ويتنافس مع عدد من المرشحين".

ورجح الغانمي، عدم مشاركة المالكي في الانتخابات المقبلة، مبينا أن "المالكي زعيم وقائد سياسي، وعلى ماذا يتنافس؟ هل على عضوية البرلمان؟".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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