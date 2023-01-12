دولة القانون: موازنة 2023 ستمرر بوقت قياسي

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، اليوم الخميس، عن سعي مجلس النواب لتمرير موازنة 2023 بوقت قياسي حال وصولها من الحكومة، فيما بيّن ان التعديلات عليها حالة "صحية".

وقال المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "موازنة 2023 لازالت لدى الحكومة، ومن المتوقع وصولها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن "الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب وكذلك اللجان البرلمانية مؤيدة للحكومة الجديدة، وداعمة للمواطن الذي ينتظر الموازنة".

وأضاف المسلماوي، أن "البرلمان ينتظر وصول الموازنة للاطلاع عليها ودراستها وتعديل ما يمكن تعديله بما يخدم المواطن العراقي، وهناك إرادة حقيقية من قبل كل الكتل السياسية دون استثناء بما فيها الكتل الكوردية على تمرير الموازنة، والبدء بتقديم الخدمات للمواطنين".

وتابع المسلماوي، أن "النائب والسياسي وحتى التنفيذي، يعي بأن قيمته بما يقدمه للمواطن والمجتمع، لذلك هناك إرادة برلمانية حقيقية لتمرير الموازنة بأسرع وقت"، مبينا أن "ملاحظات بعض الأطراف السياسية على الموازنة حالة صحية لمناقشتها وتعديلها، وهي وجهات نظر محترمة، ومع وجود تلك الإرادة الصادقة ستمر موازنة 2023 بوقت قياسي".