دولة القانون: أصحاب المصارف الأهلية جعلونا تحت الضغط الأمريكي ونرفض التدخل بعلاقاتنا الخارجية

شفق نيوز/ حملّت كتلة دولة القانون، اليوم الجمعة، من وصفتهم بـ"أصحاب النفوس الضعيفة" المسيطرة على بعض المصارف والشركات الاهلية مسؤولية أزمة ارتفاع أسعار الدولار، فيما رفضت مبدأياً التدخل الأمريكي بملف الحشد وعلاقات العراق مع دول الجوار.

وقال عضو الكتلة محمد الصيهود لوكالة شفق نيوز إن "بعض ضعاف النفوس المسيطرين على الشركات والمصارف الأهلية يتحملون القسم الأكبر من أزمة ارتفاع الدولار بسبب استمرارهم بسياسات تهريب للعملة بفواتير مزورة ما أتاح للجانب الأمريكي استغلال الدولار كورقة ضغط سياسية".

وأضاف الصيهود "ان صحت الأنباء المتداولة بفرض شروط امريكية على العراق حيال علاقاته مع دول الجوار، أو التدخل بملف الحشد الشعبي باستغلال أزمة الدولار فهو أمر مرفوض ولا يمكن فرض إرادات على العراق تمس شؤونه الداخلية والخارجية".

وتابع الصيهود أن "الحكومة الحالية جادة ومستمرة في معالجة ازمة الدولار باعتماد خطط وسياسات جديدة تضاف الى نجاحها الذي حققته في مجال الخدمات والتحسن المعيشي والتركة السلبية الثقيلة التي ورثتها من الحكومات السابقة".

وكان الدينار العراقي سجل تراجعاً كبيراً أمام الدولار في بورصتي بغداد واربيل، وذلك بعد مرور أيام قليلة فقط من فرض عقوبات أميركية بحق 14 مصرفاً خاصاً، سبقها فرض عقوبات على 4 أخرى، بسبب مخالفات تتعلق بتعاملها مع جهات تفرض عليها واشنطن عقوبات أبرزها طهران.