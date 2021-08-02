دولة القانون: رئاسة البرلمان لم تلتزم بوعدها باستئناف الجلسات

شفق نيوز/ اتهمت كتلة دولة القانون، يوم الاثنين، رئاسة مجلس النواب بعدم الالتزام في وعدها باستئناف واستمرار انعقاد الجلسات الاعتيادية.

وقال النائب عن الكتلة كاطع الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "لقاء جمع، منذ أكثر من شهر، رئاسة مجلس النواب برؤساء الكتل السياسية"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً وتأكيداُ حصل على ضرورة حضور أعضاء البرلمان واستمرار انعقاد الجلسات لحين انتهاء الدورة البرلمانية".

وأضاف "للأسف لمل تلتزم رئاسة البرلمان بوعدها لرؤساء الكتل السياسية باستئناف واستمرار الجلسات الاعتيادية للمجلس".

وتابع الركابي، أن "جائحة كورونا هي الأخرى تمنع استئناف جلسات المجلس في ظل ارتفاع معدل الاصابات"، مشيراً إلى أن ذلك "يمنع جمع 200 نائب تحت سقف البرلمان وانعقاد الجلسات".

ويرى تحالف سائرون أن الحملات الانتخابية والدعاية المبكرة لبعض النواب، هي وراء تعطيل جلسات مجلس النواب.