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دولة القانون: رئاسة البرلمان لم تحدد حتى الآن أي موعد للجلسة الطارئة

Category: سیاسة

Date: 2022-07-21T08:38:32+0000
دولة القانون: رئاسة البرلمان لم تحدد حتى الآن أي موعد للجلسة الطارئة

شفق نيوز/ فند ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، أن تكون رئاسة البرلمان العراقي قد حددت موعد لانعقاد الجلسة الجلسة الطارئة.

وقالت النائبة عن دولة القانون ابتسام الهلالي لوكالة شفق، إن "أعضاء مجلس النواب جمعوا اكثر من 90 توقيعا طلبوا فيها رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة  لمناقشة الاعتداء التركي على الأراضي العراقية والاستهداف العسكري للمدنيين".

وبينت أن "طلب الاستضافة مع التواقيع سيقدم اليوم إلى رئاسة البرلمان"، موضحة أن "رئاسة البرلمان لم تحدد بعد موعد انعقاد الجلسة".

وقالت ايضا أنه "من المحتمل ان تعقد الجلسة في يوم السبت من الأسبوع المقبل".

ونقلت وسائل اعلام محلية، في وقت سابق اليوم، أن رئاسة مجلس النواب حددت يوم السبت موعداً لعقد جلسة جدول أعمالها يتضمَّن فقرة واحدة تناقش القصف الذي طال محافظة دهوك.

وأمس الاربعاء، وقع 91 نائباً عراقياً، طلب استضافة وطرح موضوع عام للمناقشة بشأن الاعتداء التركي، مطالباً بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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