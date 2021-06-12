دولة القانون تكشف عن تحويل اموال جداول الموازنة إلى "جهة مجهولة"

شفق نيوز/ كشفت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، يوم السبت، عن قص أموال جداول قانون الموازنة العامة من بعض المحافظات والوزارات وتحويلها إلى "جهة مجهولة".

وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت على الجداول المرفقة لقانون الموازنة العامة للعام 2021، إلا إننا تفاجأنا بقص الاموال المنصوص بها في الجداول من المحافظات والوزارات وتحويلها إلى جهة مجهولة".

وأشارت نصيف إلى أن "هذا القص تسبب بتعطيل عمل الوزارات والتي أصبحت دون مشاريع".

وأضافت أن "الاموال تم تحويلها من مخصصات محافظة بغداد ومحافظات اخرى، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جهات غير معلومة لعدم اطلاع البرلمان على الجداول المصوت عليها".

وبينت نصيف، أن "هناك سؤال جوهري يحتاج إلى إجابة واضحة وصريحة من قبل الحكومة ووزارة المالية عن الاموال، وهو إين ذهبت ولماذا ؟".

وصوت البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ129 تريليون دينار.