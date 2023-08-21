دولة القانون ترفض تأجيل الانتخابات: ستجرى في موعدها

شفق نيوز/ رفضت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، يوم الإثنين، مساعي بعض الكتل السياسية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى إشعار آخر، مؤكدة إصرارها على إجرائها في موعدها المحدد.

وقال النائب عن الكتلة، موحان الساعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك حراكاً ومساعي سياسية للضغط على المجتمع الدولي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى إشعار آخر، وكتلتنا تقف بالضد من ذلك".

وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون مع إجراءات الحكومة والمفوضية العليا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وتابع أن "المفوضية العليا للانتخابات أعلنت استعدادها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في نهاية العام الحالي، والكتل السياسية قدمت القوائم بأسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات".

وأكد الساعدي، أن "الانتخابات ستجرى في الموعد المحدد وما زال هذا الموعد قائماً لغاية الآن، ولا يوجد أي حراك رسمي داخل دولة القانون أو الإطار التنسيقي لتأجيل الانتخابات".

وأعلنت كتلتي "الوطنية" و"امتداد" عدم مشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقررة في 18 كانون الأول 2023.

وحدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وسط مقاطعات كتل سياسية عدة، من بينها تيار الفراتين الذي يتزعمه السوداني.